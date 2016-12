Strage Parigi, il terrorista Salah ricercato anche dall'Isis: è un vigliacco

E' il quotidiano "La Libre" a riferire la notizia secondo cui il 26enne Salah Abdeslam sarebbe stato notato a Bruxelles in bar e discoteche della comunità omosessuale. Secondo il giornale, inoltre, nella giornata di lunedì 16 novembre la polizia belga avrebbe anche sentito diversi titolari di locali su questo fatto.



Tra le ipotesi c'è quella che frequentasse quei locali per riuscire a reperire facilmente documenti di identità e passaporti. La seconda possibilità è che stesse monitorando quei luoghi ritenuti "immorali" dai fondamentalisti islamici. Intanto emerge che Salah, alla fine dell'estate, sarebbe transitato in Italia, probabilmente nel nord-est.



Nuova identità, parrucca e occhiali - Il terrorista avrebbe intanto assunto una nuova identità: Yassine Baghli. Lo sostengono gli investigatori francesi, che hanno diffuso un identikit alle polizie europee. Stando a quanto riporta El Mundo, che cita fonti dell'antiterrorismo di Madrid, il nuovo "look" di Salah comprende occhiali da nerd e una parrucca.



Ricercato anche dall'Isis: è un vigliacco - Salah Abdeslam sarebbe braccato, oltre che dalle polizie di tutta Europa, anche dall'Isis stesso per "vigliaccheria". Una fonte degli inquirenti francesi, citata dal quotidiano britannico The Independent, ricorda infatti che Salah, al contrario del fratello Brahim, non ha azionato il suo corpetto esplosivo e non avrebbe completato il suo lavoro con il martirio finale.



Abaaoud in metro subito dopo gli attacchi - Abdelhamid Abaaoud, la mente degli attentati di venerdì, ha preso la metro subito dopo gli attacchi. Il terrorista ucciso nel blitz di mercoledì era stato filmato dalle telecamere della videosorveglianza alla stazione Croix-de-Chavaux, sulla linea 9, a Montreuil, il comune alle porte di Parigi dove venne ritrovata la Seat nera carica di kalashnikov.



Procura: "E' di un uomo il terzo corpo ritrovato" - Contrariamente a quanto annunciato in precedenza, il terzo corpo ritrovato tra le macerie del covo di terroristi assaltato a Saint Denis è "presumibilmente quello di un uomo". A riferirlo è il gabinetto del procuratore di Parigi, Francois Molins. "L'unico corpo di donna" ritrovato nell'appartamento attaccato dalle forze speciali francesi è quindi quello di Hasna Ait Boulahcen, la ragazza kamikaze di 26 anni.