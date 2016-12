Capelli biondi e passaporto francese, chi era la prima kamikaze in Europa

Ventisei anni, lunghi capelli biondi nascosti sotto il velo, un lavoro in una piccola società edile fallita per la crisi e un'ossessione per la jihad: questa era Hasna Aitboulahcen, prima donna kamikaze a farsi esplodere sul suolo europeo.



Nata da genitori marocchini a Clichy-la-Garenne, periferia nord di Parigi, era la cugina di Abdelhamid Abaaoud, considerato la mente degli attentati del 13 novembre. Era lei a fare da ponte tra i fuggiaschi della strage e Raqqa. Ieri, piuttosto di farsi catturare dalla polizia nel blitz di St. Denis, ha preferito farsi saltare in aria.