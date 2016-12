Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan. Sting sul palco: "Non dimenticheremo le vittime"

Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco cʼè Sting 1 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 2 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 3 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 4 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 5 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 6 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 7 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 8 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 9 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 10 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 11 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 12 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 13 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 14 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 15 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 16 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 17 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 18 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 19 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 20 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 21 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 22 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 23 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 24 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 25 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 26 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 27 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 28 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 29 di 30 Afp Afp Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting 30 di 30 Ansa Ansa Parigi, un anno dopo gli attentati riapre il Bataclan: sul palco c'è Sting leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra il pubblico anche qualche sopravvissuto alla strage - Un grande rito collettivo a cui hanno preso parte 1.500 spettatori tra cui superstiti e famiglie delle vittime. "Essere qui è un dovere", dice Aurèlien, un cuoco francese di 25 anni, tornato nel luogo in cui ha perso la vita il suo migliore amico. "Voi non potete immaginare che cosa sia stato". Per almeno venti minuti si finse morto, sdraiandosi a terra tra i fusti di birra, e forse così si salvò la vita. Oggi, dice, nonostante la ristrutturazione tutto "sembra identico. Vi giuro, era proprio così, non è cambiato nulla", insiste. Davanti alla sala, diversi cittadini hanno deposto fiori in ricordo di chi ha perso la vita nel massacro: solo nel locale, il bilancio fu di 90 morti.



"La vita vincerà" - "Anche se abbiamo cantato e Sting è stato straordinario, è stata dura", racconta Elodie, che negli attacchi del 13 novembre 2015 perse diversi amici. "Il ricordo non ci ha abbandonato un attimo", aggiunge. Anche Henry commenta uscendo: "Il grande messaggio di questa sera è che la vita vincerà. Le democrazie non saranno battute dai retrogradi".