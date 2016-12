Parigi, Eagles of Death Metal: vogliamo tornare al Bataclan appena riaprirà

Gli Eagles of Death Metal , il gruppo rock-metal che si stava esibendo al Bataclan la sera degli attacchi , vogliono tornare a suonare nel locale non appena riaprirà. "Voglio essere il primo a tornare al Bataclan appena riaprirà", ha detto il leader della band americana, Jesse Hughes , in un'intervista a Vice News. "I nostri amici sono venuti per ascoltare rock e sono morti, voglio tornare laggiù a vivere", ha aggiunto.

Hughes, in un racconto spesso interrotto dalle lacrime, ha detto che dopo i primi spari è andato a cercare la sua ragazza nel camerino. Ma lei non c'era. Ha aperto la porta e si è trovato faccia a faccia con uno degli attentatori: "Si è voltato verso di me, ha abbassato l'arma ma la canna ha sbattuto sullo stipite della porta".



"Ci siamo barricati in una stanza insieme a dei ragazzi sanguinanti, usando delle sedie e il minibar per bloccare l'entrata", ha raccontato il bassista Matt McJunkins rivivendo quella terribile sera. "Ho visto uno degli uomini armati, si è girato e mi ha puntato l'arma addosso ma mi ha mancato colpendo una porta", ha aggiunto Shawn London, ingegnere del suono. Nell'attentato ha perso la vita un membro dello staff della band, il merchandise manager Nick Alexander.