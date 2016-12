28 dicembre 2014 Il rogo della Norman Atlantic, parlano i testimoni a bordo: "Rischiamo la morte" In centinaia attendono ancora di essere portati in salvo e sono sul ponte del traghetto che continua a bruciare Tweet google 0 Invia ad un amico

06:50 - "Siamo fuori sul ponte, stiamo morendo di freddo e soffochiamo per il fumo, l'incendio si estende sempre di più". E' il racconto in diretta dal traghetto in fiamme di uno dei naufraghi greci. Yorgos Stiliaras, parlando alla Tv Megachannel, ha aggiunto "I pavimenti sono bollenti, le persone tremano e tossiscono. Non si sa se ce la faremo". A bordo in centinaia attendono ancora i soccorsi per lasciare la nave.

Naufrago: "bruceremo come topi" - Grido d'aiuto dei naufraghi dal traghetto in fiamme Norman Atlantic: "La nave si è inclinata, siamo in pericolo, bruceremo come topi, non so quanto resisteremo". Cos' un naufrago greco, Nikos Patheodosiou,a Mega Channel, chiede che disperatamente che i soccorritori facciano presto, altrimenti non ci sarà più niente da fare.



Abbracciati per scaldarsi - "Stiamo abbracciati stretti l'uno all'altra per cercare di scaldarci. Se non finiamo annegati, moriamo di freddo". Dice al telefono con la Tv Mega Channel una passeggera greca ancora a bordo del traghetto in fiamme. E riferisce che bambini e anziani sono stati soccorsi con gli elicotteri.



"E' come essere sul Titanic" - "Sembrava il Titanic". Lo hanno detto in un inglese stentato due sorelle adolescenti di nazionalità greca soccorse sulla Norman Atlantic e ricoverate nell'ospedale Perrino di Brindisi. Le loro condizioni sono buone ma, così come gli altri naufraghi soccorsi, sono sotto shock e molto impaurite. Tra gli altri feriti portati a Brindisi ci sono due uomini con fratture ad un ginocchio e al setto nasale. Le due ragazzine hanno raccontato di essersi lanciate su una scialuppa di salvataggio e di essere cadute in mare.