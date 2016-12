Tutti i golpe militari della storia turca dal 1960 ad oggi

12 marzo 1971 - In un momento di crisi economica e di fortissima tensione sociale, i capi delle forze armate, guidati dal generale Faruk Gurler, intervennero per ripristinare l'ordine: in un memorandum al primo ministro Suleyman Demirel in cui si esigeva l'installazione di un "governo forte e credibile... ispirato al punto di vista di Ataturk". L'atto di forza non ci fu, ma il governo fu di fatto invitato a dimettersi dietro la minaccia di un intervento militare o a ripristinare l'ordine. Demirel si dimise il giorno stesso e l'intervento dei militari passò alla storia come il "golpe del memorandum". Questo avvenimento fu chiamato il "colpo di stato del memorandum".



Ma anche dopo l'intervento militare del 1971, la stagnazione economica continuò per tutti gli anni 70, come anche l'instabilità, la tensione con ben 11 cambi di governo, e un'escalation di violenza politica fra gruppi di destra e di sinistra, con migliaia di morti. Il Paese era sull'orlo di una guerra civile.