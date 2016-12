Fallito il golpe militare in Turchia, il presidente Erdogan chiede agli Usa l'estradizione di Gulen

Per l'imam Fethullah Gulen, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di essere il mandante del colpo di Stato fallito ieri in Turchia, "è possibile che sia stato un golpe finto per lanciare altre accuse" contro i suoi seguaci". Tanto che, parlando con alcuni giornalisti stranieri ricevuti nella sua residenza negli Stati Uniti, tra cui il Guardian, ha detto di non credere "che il mondo prenda per vere le accuse mosse dal presidente Erdogan".