19 luglio 2016 11:22 Usa, Trump incoronato da star tv, reduci e dalla moglie Melania: "Eʼ lui lʼuomo giusto" A Cleveland il popolo repubblicano ha messo nelle mani del tycoon tutte le proprie speranze di arrivare alla Casa Bianca.

Sulle note di "We Are The Champions" dei Queen, Donald Trump è comparso sul palco della convention repubblicana a Cleveland per introdurre la moglie. "Vinceremo alla grande", ha detto. Melania Trump, elegantissima in bianco, ha ricordato come "il 28 luglio 2006 ho avuto l'onore di acquisire la cittadinanza americana. Il più grande privilegio sulla Terra". Dubbi sono subito emersi però dopo il suo discorso: lo avrebbe copiato a Michelle Obama.

A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 1 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 2 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 3 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 4 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 5 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 6 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 7 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 8 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 9 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 10 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 11 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 12 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 13 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 14 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 15 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 16 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 17 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 18 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 19 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 20 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 21 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 22 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 23 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 24 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 25 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 26 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 27 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 28 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 29 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 30 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 31 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 32 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 33 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 34 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 35 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 36 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 37 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 38 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 39 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 40 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 41 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 42 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 43 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 44 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 45 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 46 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 47 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 48 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 49 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 50 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 51 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 52 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 53 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 54 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 55 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 56 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 57 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 58 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 59 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 60 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 61 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 62 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 63 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 64 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 65 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 66 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 67 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 68 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 69 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 70 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 71 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 72 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 73 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 74 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump 75 di 75 Ansa Ansa A Cleveland il mondo repubblicano incorona Donald Trump leggi dopo slideshow ingrandisci "Se volete qualcuno che lotti per voi, ve lo posso assicurare, è lui". L'attesa era tutta per lei, nella prima serata della convention repubblicana a Cleveland: Melania Trump alle prove da first lady. Prova passata pieni voti, per fascino certo, ma soprattutto per piglio decisionista. Lei, modella giunta dalla Slovenia a New York, una città che è stata a volte dura anche con lei a volte, incarna il sogno americano. Quello che il popolo repubblicano dopo anni ai margini vuole tornare a vivere in prima persona.



Melania avrebbe copiato il discorso da Michelle Obama - Dopo la prima buona impressione, l'intervento della aspirante first lady Melania Trump è finito al centro di discussioni e polemiche. E' stato infatti notato come il suo discorso in alcuni passaggi - due in particolare - sia quasi identico a quello pronunciato da Michelle Obama nel 2008 e proprio durante la convention democratica che incoronò Barack Obama candidato alla presidenza. I media Usa già parlano di possibile plagio.