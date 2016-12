Usa 2016, sondaggi: Hillary Clinton incrementa il vantaggio su Trump (+1,8%)

La candidata democratica, intanto, ha elogiato i recenti dati sull'occupazione, mentre lo sfidante repubblicano li ha liquidati come un disastro ingannevole. La corsa è all'ultimo respiro, con i sondaggi che rilevano stretti margini di differenza, e la ex segretaria di Stato e il magnate stanno riversando ogni sforzo per conquistare i voti degli Stati che sono destinati a rivelarsi decisivi.



Nella sua giornata di campagna elettorale, Hillary Clinton ha inserito un concerto a Cleveland, in Ohio, dove i protagonisti sono stati Beyoncé e il marito rapper Jay Z, assieme ad altri musicisti. "Abbiamo del lavoro non finito da fare, altre barriere da spezzare, e con il vostro aiuto il soffitto di vetro crollerà una volta per tutte", ha detto l'ex first lady dal palco.



Nel frattempo, nel suo comizio in Pennsylvania, Trump ironizzava sul coinvolgimento delle celebrità nella campagna della sfidante. "Sono qui da solo. Solo io, nessuna chitarra, nessun piano, nulla", ha detto il magnate, affermando di non aver bisogno delle star per attirare pubblico e sostenitori.



New York Times: "Hillary presidente all'85%" - Hillary Clinton ha l'85% delle possibilità di vincere le elezioni presidenziali americane, contro il 15% di Donald Trump. E' l'ultima previsione fatta dal New York Times basata sui dati degli ultimi sondaggi nazionali. Sempre secondo gli analisti del Nyt i democratici hanno il 55% di probabilità di riconquistare il Senato (si vota per il rinnovo di un terzo dei seggi).