Usa 2016, nuovo sondaggio: Hillary Clinton vola a venti giorni dal voto, +9% su Trump

A poche ore dal "duello" finale in tv tra i due candidati alla Casa Bianca e a venti giorni dal voto (8 novembre, ndr), Hillary Clinton è in vantaggio di 9 punti percentuali su Donald Trump . E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Bloomberg, che dà la democratica al 47% contro il 38% del tycoon. Il 5% degli intervistati comprende gli indecisi, coloro che non andranno a votare e chi si rifiuta di esprimere la propria preferenza.

Il crollo subito nei sondaggi dal tycoon è dovuto al moltiplicarsi delle accuse di abusi sessuali che gli hanno rivolto alcune donne e alla diffusione di un vecchio video in cui Trump si esprimeva in modo molto volgare nei confronti dell'altro sesso.



Il candidato repubblicano ha trascorso gli ultimi giorni a litigare con il presidente della Camera, Paul Ryan, del suo stesso partito, e ad accusare democratici e media di "truccare le elezioni", tanto da ricevere direttamente dal presidente Barack Obama l'invito a "non lagnarsi" e a rispettare l'esito del voto.



Intanto, secondo le proiezioni di un sondaggio condotto in 15 Stati in bilico da SurveyMonkey e dal Washington Post, la candidata democratica riuscirà a conquistare più di 300 grandi elettori, quando ne bastano 270 per diventare presidente degli Stati Uniti.



E mentre infuria la polemica sull'Ecuador che ha bloccato gli accessi internet di Julian Assange, Wikileaks ha annunciato la pubblicazione di un nuovo gruppo di email dell'archivio di John Podesta, responsabile della campagna elettorale della Clinton.