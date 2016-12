Usa 2016, molestie sessuali di Donald Trump a una reporter di People: i colleghi confermano

Il "fratellastro" di Obama non crede alle molestie - A "difendere" il candidato repubblicano è stato anche Malik Obama che, in alcune dichiarazioni rilasciate ai media, ha detto di non credere alle accuse di molestie sessuali mosse nei confronti di Trump, definendole "una montatura della stampa". Il "fratellastro" del presidente americano ha anche accusato Hillary Clinton di essere la responsabile del caos e delle violenze attuali in Medio Oriente. Malik Obama ha comunque spiegato che non parteciperà ad alcun evento stampa con il candidato repubblicano prima del dibattito tv.