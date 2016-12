Usa 2016, il secondo scontro Tv Trump-Clinton in diretta su Tgcom24

Il secondo, attesissimo, faccia a faccia televisivo tra Donald Trump e Hillary Clinton in corsa per le presidenziali statunitensi, in programma nella notte tra domenica e lunedì, verrà trasmesso in diretta dal Tg5 e in simulcast da Tgcom24, sul canale 51 del digitale terrestre. Il confronto sarà trasmesso con traduzione in italiano, a partire dalle 2.45 fino alle 5 del mattino. In collegamento dagli Stati Uniti ci sarà la corrispondente Maria Luisa Rossi Hawkins.