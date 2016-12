L'aereo presidenziale, infatti, è dotato di equipaggiamenti di sicurezza avanzatissimi per la protezione del Commander in Chief: ha una speciale schermatura anti-distruzione in caso di esplosione nucleare, è in grado di eludere i missili terra-aria, e ha persino un sistema speciale che permette al presidente di ricevere informazioni classificate mentre è in volo. Il jet di Trump ovviamente non ha tali attrezzature, e installarle - ha spiegato la fonte alla Cnn - avrebbe un "costo proibitivo, che peraltro dovrebbe pagare di tasca sua".

"Nessuno dice al presidente che non può fare qualcosa - ha precisato - ma gli si spiegano le ragioni per cui è impossibile dal punto di vista funzionale". Il Boeing 757-200 di Trump è l'ottavo aereo privato più costoso al mondo, che lui ha acquistato nel 2011 dal fondatore di Microsoft, Paul Allen. Normalmente può trasportare 239 passeggeri, mentre il suo soltanto 43, dopo il restyling realizzato in perfetto stile Trump. ù



Il jet ha una camera matrimoniale e bagno con rubinetteria in oro 24 carati, sala da pranzo, camera per gli ospiti, diversi maxi-schermi per l'intrattenimento con oltre mille film a disposizione. E tutte le rifiniture sono placcate in oro 24 carati, persino le cinture di sicurezza.



Anche l'Air Force One ha una camera da letto, cucina, ufficio e televisori con canali via cavo, ma di certo il presidente eletto dovrà abituarsi ad uno stile più sobrio rispetto a quello del Trump Force One.