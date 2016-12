L'Fbi assolve la Clinton sul caso e-mail, Trump insorge: "Il sistema è corrotto"

Le conclusioni dell'Fbi - L'Fbi, a conclusione delle indagini sull'uso di server email privati da parte di Hillary Clinton mentre ricopriva l'incarico di Segretario di Stato, invierà le conclusioni al dipartimento di Giustizia perché decida su come procedere a livello legale. Ma, sebbene ritenga che sia stata "negligente", non ne raccomanda l'incriminazione. Lo ha dichiarato il direttore del Federal Bureau of Investigation, James Comey.



Secondo quanto aggiunto dallo stesso Comey, 110 email in 52 catene di comunicazioni includevano informazioni classificate al momento in cui furono ricevute. L'Fbi non ha trovato prove dirette che il dominio personale di Clinton sia stato violato da hacker, ha aggiunto il direttore dell'agenzia, ma è possibile che questo sia accaduto.



Per queste ragioni ha inoltre definito la Clinton e il suo staff "estremamente negligenti": "La nostra opinione è che nessun giudice ragionevole porterebbe avanti un'azione del genere", ha poi chiarito in merito a un'eventuale incriminazione.



Trump furibondo: "Molto, molto ingiusto" - La replica di Donald Trump, che a novembre sfiderà proprio Hillary nella corsa alla Casa Bianca, non si è fatta attendere: "Molto molto ingiusto! Come al solito, cattivo giudizio".



Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha poi fatto esplicitamente riferimento a Petraeus, che nell'aprile dello scorso anno è stato condannato a due anni di libertà condizionata e a una sanzione di 100mila dollari per aver condiviso con la sua amante, quando era a capo della Cia, documenti riservati.