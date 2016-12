La polizia tedesca sta indagando su un annuncio rivelatosi poi falso e pubblicato su Facebook dove si prometteva cibo gratis al ristorante McDonald's preso di mira dall' attentatore di Monaco proprio nel momento in cui l'uomo si trovava nel locale: lo scrive il tabloid britannico Daily Mail sottolineando che il messaggio potrebbe essere stato postato dallo stesso attentatore per attirare i bambini nel ristorante. Il profilo è risultato poi falso.

L'account del post è quello di una certa Selina Akim, profilo rivelatosi falso e rimosso da Facebook.

Nel tentativo di chiarire i numerosi punti oscuri sul movente, gli inquirenti tedeschi stanno verificando la possibilità che il giovane possa avere organizzato e pianificato l'attentato da tempo, prendendo in considerazione anche questo finto annuncio come trappola. A riferirlo è il Daily Mail, secondo il quale la notizia è stata confermata da fonti della polizia tedesca.



Secondo alcuni testimoni, proprio i più piccoli sarebbero stati risparmiati dall'attentatore, che non avrebbe mirato specificamente su di loro, sebbene la polizia abbia riferito - senza precisare oltre - che tra le vittime figurano anche dei minori.