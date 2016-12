Bruxelles, il papà porta le bimbe a giocare: mamma Adelma muore nell'esplosione

Stavano partendo per New York dall'aeroporto di Zaventem, a Bruxelles . Mamma, papà e le due gemelline Maureen e Alondra, di tre anni. In attesa del volo il padre, Christophe Delcambe , decide di portare le bimbe a giocare a pochi metri di distanza. Non sa che sta salvando la loro e la propria vita. Poi l'esplosione, improvvisa, devastante. E per Adelma Marina Tapia Ruiz , 36enne peruviana da sei anni in Belgio, nessuno scampo.

I feriti - Fin da martedì mattina si susseguono appelli sui social di chi non ha più notizie di parenti e amici. Messaggi strazianti dove la speranza cerca di farsi spazio nell'angoscia. Poi ci sono i feriti. Tanti, tantissimi. Sono gravi le condizioni del missionario mormone statunitense Richard Norby, 66 anni. Con lui c'erano anche Joseph Empey, 20 anni, e Mason Wells, 19enne già scampato a un altro attentato. I tre, rimasti feriti, non dovevano neppure partire. Erano in aeroporto solo per accompagnare sorella Fanny Rachel Clain, 20 anni, in partenza per l'Ohio.



Tra i feriti ex cestista dell'Aurora Jesi - Tra i feriti anche Sebastien Bellin, ex giocatore dell'Aurora Basket di Jesi (Ancona). Il 37enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere le schegge in una gamba e nell'anca. Nell'esplosione sarebbe stato scaraventato a 20 metri di distanza.