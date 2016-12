14 gennaio 2015 Charlie Hebdo, il giornale torna in edicola dopo l'attentato: ecco le vignette Il settimanale è stato stampato in cinque milioni di copie ed è quasi esaurito nella capitale francese. In copertina l'ormai nota vignetta su Maometto Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Dopo la strage torna in edicola in cinque milioni di copie (in Italia come allegato a Il Fatto Quotidiano) Charlie Hebdo. Il giornale è quasi introvabile nella capitale francese. Lunghe file all'alba davanti alle principali edicole della città. La rivista, uscita con la copertina di Maometto che piange e dice "Je suis Charlie" e "Tutto è perdonato", è in vendita in Francia a 3 euro. Abitualmente vende in edicola fra le 30 e le 60mila copie.