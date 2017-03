Londra, dubbi sull'identità del killer: "è un predicatore islamico", ma Scotland Yard non conferma

Dubbi sull'identità dell'attentatore di Londra. Secondo alcune fonti si tratterebbe di Abu Izzadeen, un cittadino britannico, di 42 anni, nato da una famiglia jamaicana a Hackney, zona est di Londra. Scotland Yard non conferma e non smentisce, mentre secondo il giornalista Dominic Casciani‏ della Bbc, che cita l'avvocato e il fratello di Abu Izzadeen, l'attentatore non può essere lui, perché l'uomo al momento si troverebbe in carcere. L'emitttente Channel 4, testata che aveva confermato l'identità dell'attentatore, adesso parla di "somiglianza incredibile che ha tratto in inganno". Secca la smentita dell'avvocato di Aby Izzadeen, nato Trevor Brooks: "E' ancora in prigione", dice.