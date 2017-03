Attacco Londra, "Masood agì da solo" | Nuovo arresto a Birmingham

Khalid Masood , l'uomo che ha assaltato il Parlamento britannico, "ha agito da solo": secondo la polizia non sono emersi legami con i network del terrorismo. "Crediamo che Masood abbia agito da solo, le ragioni forse non le sapremo mai", ha detto Neil Basu, uno dei commissari responsabili delle indagini, spiegando che "non sembra che Masood abbia avuto complici".

Nuovo arresto a Birmingham - Intanto la polizia britannica ha effettuato a Birmingham un nuovo arresto per legami con l'attacco di Westminster. Secondo quanto fa sapere Scotland Yard, si tratta di un uomo di 30 anni "sospettato di preparare attentati terroristici". E' la dodicesima persona arrestata in connessione con l'attentato di mercoledì. Nove sono state del tutto scagionate, un 58enne finito in manette a Birmingham resta in carcere e una 32enne di Manchester è stata rilasciata su cauzione.