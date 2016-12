Sostenitori dell'Isis festeggiano la strage di Nizza e Al Qaeda annunciò: "Usate camion come falciatrici"

Isis e al Qaeda incitarono: "falciateli con le auto" - "Investiteli con l'auto". Fu uno degli appelli ai lupi solitari in Europa e nel mondo del portavoce dell'Isis Adnani. "Spaccategli la testa con una pietra, squartateli con un coltello, o corretegli sopra con la vostra auto", incitò Adnani, secondo quanto ricorda un tweet del Site. Sempre il Site riferisce che in uno dei numeri di Inspire, rivista del jihadismo, al Qaeda suggerì di usare i camion come delle falciatrici, "non per tagliare l'erba ma per falciare i nemici di Allah".



"Vendicata la morte di al Sishani" - Su account Telegram affiliati all'Isis sono stati pubblicati messaggi di giubilo, dichiarando l'azione una vendetta per la morte del comandante militare dello Stato islamico Omar Al Shishani in Iraq.