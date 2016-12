Iraq, The Site: "Il capo militare Isis Abu Omar al Shishani ucciso a Mosul". Leader fedele di al Baghdadi

Abu Omar al Shishani, uno dei più temuti comandanti dell'Isis, è rimasto ucciso a Mosul in Iraq. Lo annuncia l'agenzia Amaq, megafono del Califfato, come riferisce la direttrice del Site, Rita Katz. Katz rileva che è la prima volta che la morte di al Shishani, conosciuto come Omar "il ceceno" e dato per morto altre volte, è stata annunciata da un organo dell'Isis. A marzo, si era diffusa la notizia, non confermata, della sua uccisione in Siria.