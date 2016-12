Aereo Germanwings, il NYT: "Un pilota era chiuso fuori dalla cabina"

11:02 - Dall'audio registrato dalla scatola nera del volo GermanWings emerge che uno dei piloti era rimasto fuori dalla cabina di pilotaggio prima dello schianto, non potendo rientrare e per motivi ancora non chiari. L'indiscrezione arriva dal "New York Times" che cita una fonte coinvolta nelle indagini.Secondo Le Monde, nella cabina "c'era il comandante, mentre il copilota sarebbe rimasto chiuso fuori". Figaro: "Suicidio o attentato".

Germanwings, NYT: "Un pilota fuori da cabina" di Massimo Miori

"Il pilota cercò di abbattere la porta" - L'autorevole quotidiano statunitense scrive di una conversazione "molto rilassata e tranquilla" tra i due piloti. Dopodiché uno dei due sarebbe uscito dalla cabina senza riuscire più a rientrare. Avrebbe bussato una prima volta senza ricevere risposta. La fonte racconta che il pilota "ha iniziato a picchiare sempre più forte ma non ha risposto nessuno. A un certo punto si sente chiaramente che prova ad abbattere la porta".



Una versione tutta da confermare ufficialmente, ma che se fosse vera lascia comunque aperti molti interrogativi: il pilota rimasto in cabina è stato colto da un malore? E perché l'altro ha lasciato la cabina di pilotaggio, cosa che non avviene mai nel corso di un volo, soprattutto così breve? La fonte ha voluto restare anonima, anche perché le indagini stanno proseguendo ma su una cosa pare non avere dubbi: "Alla fine del viaggio in cabina di pilotaggio c'era solo un pilota. E non ha mai risposto alle chiamate".



Nessun commento dagli investigatori - Le autorità francesi restano caute. Molto poco è stato reso pubblico ufficialmente sui contenuti della scatola nera recuperata, sulla natura delle informazioni emerse dall'audio, se sono parziali e complete. L'unica conferma avuta dai responsabili delle indagini è che la registrazione comprende voci e suoni all'interno della cabina di pilotaggio. Su quanto rilevato nelle informazioni raccolte dal New York Times non ci sono ancora commenti di fonte ufficiale.



Le Monde: nella cabina era rimasto il comandante - "E' il comandante di bordo che si trovava nella cabina di pilotaggio e il copilota che si trovava all'esterno". E' quanto scrive Le Monde.it.



Le Figaro: suicidio o attentato - "L'indagine sulla sicurezza aerea potrebbe presto trasformarsi in un'indagine criminale": lo dice un esperto di sicurezza aerea intervistato da Le Figaro. Secondo il giornale, a questo punto, "l'ipotesi di un attentato o del suicidio del pilota in servizio rimasto nella cabina di pilotaggio potrebbe assumere spessore nelle prossime ore".