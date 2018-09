Spagna, università avrebbe concesso lauree false a 500 italiani

HA MENTITO SULLA SUA LAUREA Laurea falsa, Pezzoni: resto sindaco Treviglio, botte dopo Consiglio

Giuseppe Pezzoni, alla guida di una giunta di centrodestra, resta sindaco di Treviglio (Bg). Lo ha annunciato in un’accesa seduta del Consiglio comunale dove ha aggiunto “di non aver mai pensato” al passo indietro in questi giorni. Come se nulla fosse quindi, come se aver mentito sulla laurea mai conseguita non possa...