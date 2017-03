Spagna, studente italiano a Valencia per l'Erasmus trovato morto in casa

Uno studente italiano di 24 anni, a Valencia per uno scambio Erasmus, è stato trovato morto nella sua camera. Il giovane, originario di Fermo nelle Marche, frequentava la facoltà di Ingegneria a Torino, dopo la laurea ad Ancona, ed è stato rinvenuto senza vita dai compagni con cui condivideva l'alloggio. Gli investigatori non trascurano nessuna ipotesi sulle cause del decesso.