Spagna, restauro amatoriale su una statua romanica: colori fluo in stile kitsch

Una pennellata al volto, uno sbaffo di pittura per gli occhi, un verde fluo per la veste del Bambin Gesù e... c'era una volta la scultura lignea "Ecce homo", di un certo valore perché risalente a epoca romanica, nella chiesa di El Ranadoiro, paesino di 28 abitanti delle Asturie, in Spagna. Il gesto volontario di una parrocchiana, che si era offerta per un restauro amatoriale, ha, di fatto, distrutto l'opera. "E' pazzesco", ha commentato all'agenzia di stampa Afp Luis Suarez Saro, curatore del precedente restauro delle tre sculture nel 2002-2003 con l'approvazione del governo regionale.