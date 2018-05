Spagna, l'Eta: smantellate tutte le nostre strutture | Rajoy replica:solo propaganda

Rajoy ha definito "rumore" e "propaganda" l'annuncio del gruppo armato basco Eta affermando che "la sola verità" è che l'organizzazione separatista "è stata sconfitta dall'azione dello stato di diritto e dalla forza della democrazia spagnola". Il premier spagnolo ha quindi escluso che nonostante la dissoluzione dell'Eta i membri del gruppo armato possano ottenere "impunità per i loro crimini".



Il ministro dell'Interno, Juan Ignacio Zoido, ha assicurato che "continueranno le indagini sui crimini irrisolti" commessi dai terroristi. "L'Eta non ha ottenuto nulla con la promessa di fermare gli omicidi e non ottiene nulla annunciando quella che chiama la dissoluzione", ha detto Zoido.



Nel 2011 c'era stata la dichiarazione unilaterale di tregua "permanente", e fin da allora il governo conservatore del Pp guidato da Mariano Rajoy, appena andato al potere, mise in chiaro che non ci sarebbe stata una contropartita: non un rilascio di "prigionieri politici", né concessioni al governo autonomo basco e neanche un riconoscimento politico come interlocutore.



Un anno fa c'era stata la "resa", con la cessione senza condizioni alla polizia francese dei nascondigli segreti di armi ed esplosivi e una decina di giorni fa una lettera di scuse alle famiglie delle vittime.