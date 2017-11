Spagna, italiano ucciso a coltellate durante una rissa a Barcellona

Un italiano di 34 anni è morto a Barcellona per le ferite che ha riportato apparentemente in una rissa in una strada del quartiere popolare del Raval. Lo riferisce un comunicato della polizia catalana. L'italiano è stato accoltellato mercoledì notte ed è morto in ospedale giovedì pomeriggio per le ferite riportate. Al momento non è stata resa nota l'identità della vittima.