Spagna, continua la protesta contro i turisti: "Tornate a casa"

Dalla Catalogna ai Paesi Baschi. Si allarga la protesta contro i turisti messa in campo dal movimento della sinistra indipendentista spagnola. In queste ore alcuni giovani vicini al partito indipendentista Sortu stanno boicottando la zone turistica di San Sebastian e scrivendo frasi ostili su alcune pareti del centro storico. Una manifestazione questa che si inserisce in un più ampio movimento di rigetto degli eccessi del turismo di massa che ha gia visto gli abitanti di Barceloneta, il quartiere della spiaggia di Barcellona, scendere in piazza.