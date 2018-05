Spagna, branco stupra ragazza ma la condanna è per abusi: proteste

"Abusi e non stupro", la sentenza scatena le proteste Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Ansa 3 di 24 Ansa 4 di 24 Ansa 5 di 24 Ansa 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 Ansa 18 di 24 Ansa 19 di 24 Ansa 20 di 24 Ansa 21 di 24 Ansa 22 di 24 Ansa 23 di 24 Ansa 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli uomini, originari di Siviglia e di età compresa fra 27 e 29 anni, sono accusati di avere violentato la ragazza madrilena all'inizio della settimana del festival (la famosa corsa dei tori che attira migliaia di turisti), all'ingresso di un condominio, dove poi l'avevano lasciata mezza nuda. I cinque avevano anche filmato tutto con gli smartphone, vantandosi poi dei fatti su un gruppo WhatsApp, in cui si riferivano a loro stessi con la parola "La Manada", cioè "Il branco".



In Spagna il reato di "abuso sessuale" implica che non ci sono state "violenza o intimidazione"; ed è stata evitata l'accusa di aggressione sessuale, che comprende i casi di stupro. I giudici del tribunale di Pamplona hanno condannato i cinque a nove anni di carcere e hanno stabilito che sarà vietato loro di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla vittima e contattarla, per 15 anni; dovranno inoltre versarle, insieme, un indennizzo di 50mila euro. La pena inflitta è di gran lunga inferiore rispetto a quanto avrebbe voluto la procura, che aveva chiesto 22 anni e 10 mesi di reclusione contro ognuno dei membri del gruppo e 100mila euro di risarcimento in totale.



Proteste in molte città - La decisione ha scatenato un'ondata di proteste e centinaia di persone si sono raccolte davanti al tribunale gridando "E' stupro, non abuso". "Ti crediamo, sorella", si leggeva su alcuni cartelloni portati al sit-in, nelle immagini mandate in onda dalle tv spagnole. Proteste sono in programma anche nel resto del Paese, per esempio davanti al ministero della Giustizia a Madrid e a Barcellona.



Per la difesa la ragazza era consenziente - Durante il processo, che si è svolto nell'autunno scorso, i procuratori avevano sostenuto che c'era stata una "grave intimidazione" e che questo aveva "impedito la resistenza o la fuga". Gli avvocati della difesa, invece, avevano sostenuto che la vittima fosse consenziente, evidenziando che prima aveva bevuto della sangria e che nelle immagini non sembrava mai dire "no"; avevano riconosciuto soltanto che la gang aveva rubato il cellulare della ragazza. Ma i procuratori avevano sottolineato che la vittima aveva incontrato gli uomini solo sette minuti prima dell'incidente e non conosceva neanche i loro nomi.



I cinque, arrestati all'indomani dei fatti, sono da allora in cella. Uno degli accusati è membro della Guardia civile, attualmente sospeso dalle funzioni, e un altro era membro dell'esercito. Diversi di loro erano ultrà della squadra di calcio del Siviglia.