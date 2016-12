Spagna, arrestati tre terroristi Isis Preparavano attentati nel Paese

I tre arrestati sono di nazionalità marocchina, residenti nella capitale spagnola. La polizia sta perquisendo le loro abitazioni. Con questi, arriva a sessanta il numero delle persone detenute nel Paese per motivi legati al terrorismo islamico. Ce ne sono altre 27 carcerate in altri Paesi, quasi tutte in Marocco, per reclutamento di terroristi per l'Isis in Spagna, secondo quanto fa sapere il ministero dell'Interno. A Madrid l'allerta antiterrorismo resta al livello quattro, solo un gradino al di sotto dell'allarme massimo.



Il ministro Jorge Fernandez Diaz aggiunge che i tre arrestati erano pronti a realizzare "in qualsiasi momento atti terroristici come quelli condotti di recenti in altri Paesi a noi vicini" e avevano "accesso ad armi". In alcune conversazioni intercettate dalle autorità i tre dicevano di dover compiere attentati in Spagna, senza entrare nei dettagli.