Software segreti, inchiesta penale dipartimento del giustizia Usa su Uber

Il Dipartimento di giustizia americano ha aperto un'inchiesta penale nei confronti di Uber, accusata di aver usato alcuni software segreti per evitare i controlli delle autorità in città dove non aveva la licenza per svolgere il servizio privato di taxi. Lo rivelano alcuni media americani. L'inchiesta penale sull'azienda di San Francisco, fondata da Travis Kalanick, segue l'indagine civile già aperta a suo tempo.