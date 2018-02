Slovacchia, giornalista ucciso indagava su legami politica-'ndrangheta

28 febbraio 2018 01:22 Slovacchia, giornalista ucciso indagava su legami politica-ʼndrangheta Kuciak ha lavorato per più di un anno sui legami dellʼorganizzazione mafiosa con esponenti politici di vertice nel suo Paese

Jan Kuciak, il reporter slovacco ucciso con la fidanzata, aveva lavorato "per più di un anno" sulle attività della 'ndrangheta in Slovacchia e sui legami dell'organizzazione mafiosa con esponenti politici di vertice nel suo Paese. Lo ha confermato Marek Vagovic, il capo dell'unità investigativa del sito dove Kuciack lavorava, Aktuality.sk. Ora, in seguito all'omicidio del reporter, tanti suoi colleghi sono stati messi sotto protezione dalla polizia.

Kuciak si dedicava soprattutto a procedimenti giudiziari per frodi fiscali che lambivano il partito di governo del premier Robert Fico. Ed aveva ricevuto anche minacce da un controverso imprenditore, Marian Kocner, su cui aveva scritto. Nell'ultimo anno e mezzo, però, si stava occupando delle infiltrazioni della mafia calabrese e dei suoi legami con esponenti politici di vertice a Bratislava, come ha confermato il suo capocronista, Marek Vagovic, aggiungendo che Aktuality pubblicherà un'inchiesta della vittima sul coinvolgimento di aziende gestite dalla mafia negli appalti pubblici e nelle gare Ue.



Un altro giornalista che lavora in Slovacchia, il canadese Tom Nicholson, ha spiegato in un'intervista al quotidiano Sme che Kuciak gli aveva parlato di un'inchiesta a cui stava lavorando, incentrata sulla mafia italiana e i fondi Ue per l'agricoltura slovacca, e che si era detto pronto a testimoniare, ma la polizia non lo aveva contattato. Lo stesso quotidiano di Bratislava ha riferito che due businessmen italiani in odor di mafia avrebbero fatto affari con una assistente del premier Fico ed un altro esponente del suo partito.



Da parte sua, il capo del governo ha difeso i suoi collaboratori ed ha portato davanti alle telecamere un milione di euro in contanti per confermare l'offerta di ricompensare chi contribuirà all'arresto dell'assassino. "Non si possono collegare a un assassinio premeditato delle persone senza presentare una prova rilevante", ha detto il premier.