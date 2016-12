Siria, otto bimbi morti in raid governativi su Damasco

E' di 23 morti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio dei raid governativi nella provincia orientale di Deyr az Zor, in Siria. Lo rende noto l'Osservatorio nazionale per i diritti umani. Secondo l'ong, "si tratta di un massacro e vi sono diversi feriti in gravi condizioni". Tra le vittime dell'attacco aereo anche quattro donne.