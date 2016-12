Russia e Usa, ipotesi di raid congiunti in Siria ma resta il nodo Assad

Obama, trovare strategia comune per fine crisi - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha sottolineato con il presidente Usa, Barack Obama, "la necessità per gli attori internazionali di concordare una strategia comune per porre fine alla terribile situazione in Siria". I due leader si sono incontrati al Palazzo di Vetro a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'Onu. Ban ha poi espresso a Obama la sua profonda preoccupazione per il crescente numero di civili uccisi in Yemen, e i due hanno discusso anche la situazione in Ucraina e Libia.



Putin: "No azioni di terra in Siria" - La Russia esclude un suo coinvolgimento in operazioni di terra in Siria, è fuori questione. Lo ha ribadito il presidente russo Vladmir Putin, parlando con media russi dopo l'incontro col presidente americano Barack Obama.



"Obama e Hollande non decideranno futuro Siria" - "Obama e Hollande non sono cittadini siriani. Non possono decidere sul futuro del Paese". Così il presidente russo Vladimir Putin al termine del colloquio col presidente americano. "I raid aerei in Siria non sono legali perché non c'è l'autorizzazione dell'Onu", ha aggiunto il leader russo in una conferenza stampa.



Mogherini: "E' stato un incontro storico" - "E' stato molto importante che l'incontro tra Obama e Putin abbia avuto luogo, in qualche modo è un fatto storico, dopo oltre un anno che non si vedevano": lo afferma l'alto rappresentante degli Affari esteri dell'Ue Federica Mogherini all'Onu. "E soprattutto con un tema in agenda che non è l'Ucraina - aggiunge -. Questo significa che abbiamo agende globali e comuni". Per Mogherini "è interesse di tutti avviare una doppia strada, da una parte la transizione politica in Siria e dall'altra la lotta comune contro il terrorismo".