Obama: "In Siria serve un nuovo leader" Putin: "Combattere l'Isis come Hitler"

28 settembre 2015 Obama: "In Siria serve un nuovo leader" Putin: "Combattere lʼIsis come Hitler" In serata il bilaterale a porte chiuse. Il presidente russo: "Dialogo franco e costruttivo". Brindisi e stretta di mano tra i due leader

"Bashar Al Assad ha brutalizzato il suo popolo: l'unica soluzione in Siria deve essere la scelta di un nuovo leader". Ad affermarlo è il presidente Usa Barack Obama parlando all'Assemblea Onu. "Siamo pronti a lavorare con tutti per risolvere il conflitto in Siria, anche con Russia e Iran". Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, ha replicato chiedendo che contro l'Isis venga creata una coalizione "come contro Hitler".

"Mosca non può violare la sovranità dell'Ucraina" - "Ci sono delle potenze internazionali - ha spiegato Obama durante il suo dicorso - che agiscono in contraddizione con il diritto internazionali. C'è qualcuno che ci dice che dovremmo sostenere dei tiranni come Assad, perché l'alternativa è molto peggio". Quindi, dalla questione siriana è passato a parlare di quella ucraina: "Non possiamo stare a guardare mentre la Russia vìola la sovranità dell'Ucraina. Oggi è l'Ucraina, domani potrebbe essere qualche altro Paese. Questo è alla base delle sanzioni Usa imposte alla Russia. Ma non vogliamo ritornare alla guerra fredda, non vogliamo isolare la Russia: vogliamo una Russia forte che collabori con noi per rafforzare il sistema internazionale".



"Gli Usa non possono risolvere da soli i problemi del mondo" - Obama ha quindi spiegato di essere "alla guida delle maggiori forze armate al mondo, ma gli Usa non possono risolvere da soli" i problemi del mondo. "Dopo la seconda guerra mondiale - ha aggiunto - le Nazioni Unite hanno lavorato con gli Usa per prevenire una terza guerra mondiale. E ora non vogliamo il ritorno alla guerra fredda".



Da Putin nessuna parola sull'Ucraina - Quando è stato il suo turno di prendere la parola, in quello che è stato il suo primo intervento all'Onu in 10 anni, Vladimir Putin ha ignorato il riferimento all'Ucraina, e per quanto riguarda la Siria ha a propria volta lanciato accuse all'Occidente: "Consideriamo - ha spiegato, con chiaro riferimento ai blitz in Siria senza autorizzazione Onu - i tentativi di indebolire la legittimità dell'Onu estremamente pericolosi". E per quanto riguarda la politica americana in Siria "è un errore non cooperare con il governo siriano" di Bashar Assad perché "nessuno, a parte le forze di Assad, sta veramente combattendo contro l'Isis e i gruppi terroristi in Siria".