Siria, Macron e Merkel: appello a distensione Israele-Iran

Preoccupazione di Francia e Germania per gli ultimi avvenimenti in Siria. Secondo quanto riferisce una fonte dell'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel, in un colloquio ad Aquisgrana, a margine di un trilaterale con l'Ucraina, "hanno espresso preoccupazione dopo i raid israeliani in Siria ed hanno lanciato un appello alla distensione".