Siria, gli Usa: nessun ritiro truppe fino a raggiungimento obiettivi

Gli Stati Uniti non ritireranno le truppe dalla Siria "fino a quando non raggiungeranno i loro obiettivi". Lo ha annunciato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, precisando che la Casa Bianca vuole che le armi chimiche "non vengano più utilizzate in alcun modo che rappresenti un rischio per gli interessi degli Usa". Gli altri scopi di Washington sono quelli di sconfiggere l'Isis e avere un buon punto di osservazione sulle mosse dell'Iran.