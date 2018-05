Siria, esercito israeliano: colpite decine di obiettivi militari Iran

Il raid di Israele in Siria Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Ansa 5 di 17 Ansa 6 di 17 Ansa 7 di 17 Ansa 8 di 17 Ansa 9 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al termine degli attacchi "tutti gli aerei israeliani hanno fatto ritorno alle loro base", ha affermato il portavoce. "Abbiamo difeso la nostra sovranità", ha detto ancora Conricus riferendosi al lancio della scorsa notte dalla Siria di 20 razzi iraniani di tipo Grad e Sajer verso le alture del Golan. "Gli ordini di quell'attacco - ha precisato - sono stati impartiti dal generale iraniano Qassem Suleimani. Il loro lanciarazzi era situato a Kisweh, presso Damasco, a circa 30 chilometri dal nostro territorio".



"Il nostro intento non era di provocare vittime, ma di colpire infrastrutture". Secondo Conricus i danni inflitti "sono molto significativi" e all'Iran occorreranno mesi per ripararli.



Conricus ha precisato che Israele ha informato tempestivamente la Russia dell'attacco aereo contro le postazioni iraniane in Siria. "Non siamo disposti ad accettare una presenza iraniana a ridosso del Golan e nemmeno in Siria", ha affermato.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani sono almeno ventitré le vittime del raid di Israele. La Russia, intanto, fa sapere che "oltre la metà dei missili lanciati dalle forze armate israeliane è stata abbattuta dalle difese antiaeree siriane".