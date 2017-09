Siria, due soldati russi uccisi nei pressi di Deir-Ezzor

Due soldati russi sono stati uccisi da colpi di artiglieria dello Stato Islamico nei pressi di Deir-Ezzor, in Siria. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. Un militare è morto sul colpo, l'altro è deceduto in ospedale per le lesioni riportate. Le autorità di Mosca hanno spiegato che i due stavano "scortando un convoglio di veicoli del Centro russo per la riconciliazione delle parti belligeranti".