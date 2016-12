Siria, Bashar Al Assad: "La guerra continuerà, la colpa è di chi appoggia ribelli"

Il presidente siriano Bashar Al Assad ha detto di ritenere che la guerra si trascinerà ancora per un periodo indefinito, addossandone la responsabilità ai Paesi che appoggiano i ribelli . E accusando gli Usa di essere responsabili per il fallimento del cessate il fuoco: l'attacco a una base siriana a Deyr az Zor da parte di aerei della Coalizione a guida Usa è stato, per Assad, "sicuramente intenzionale". Nulla di fatto dal vertice di New York.

Washington non combatte con Mosca - Secondo Assad, Washington non è pronta a unire le sue forze con quelle di Mosca nella guerra ai jihadisti in campo nel conflitto siriano. Questo nonostante l'accordo di cessate il fuoco, firmato il 9 settembre da Usa e Russia, prevedesse l'intervento congiunto delle due superpotenze contro i terroristi dell'Isis e i qaedisti del Fronte Fatah ash Sham (ex Al Nusra), esclusi dalla tregua.



Responsabilità statunitense - Il capo dello Stato siriano ha ribadito la responsabilità statunitense nel perdurare della sanguinosa guerra civile che dilania il Paese e nell'esodo dei suoi abitanti. "Sono convinto che i milioni di siriani fuggiti dal Paese torneranno entro pochi mesi se gli Usa, l'Arabia Saudita, la Turchia e il Qatar smetteranno di sostenere gli insorti", ha dichiarato.



Bombe sul convoglio umanitario - Infine, in riferimento al recente bombardamento ai danni di un convoglio umanitario nella zona di Aleppo in cui sono morte decine di persone, Assad ha negato che i colpevoli dell'attacco fossero aerei siriani o russi.



Nulla di fatto al vertice sulla Siria a New York - La riunione del Gruppo di supporto internazionale sulla Siria è terminata a New York e nessun accordo sul cessate il fuoco è stato trovato dopo che il governo di Assad ha annunciato una nuova offensiva su Aleppo. "L'unico modo per rilanciare la tregua è che la Russia sia seria", ha detto da parte sua il segretario di Stato Usa, John Kerry. Nelle prossime ore si terrà un nuovo incontro tra Washington e Mosca per cercare di trovare una soluzione.