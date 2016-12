Siria, Assad prepara un'operazione di terra "con l'aiuto dei raid russi"

Centinaia di militari iraniani sono giunti in Siria per unirsi ai governativi e alle milizie di Hezbollah. I possibili obiettivi sono Idlib e Hama, nel Nordovest.



"La Russia è sulla stessa lunghezza d'onda con la coalizione guidata dagli Usa sugli obiettivi terroristici in Siria", ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, parlando con i giornalisti all'Onu.



Lavrov ha poi smentito siano stati feriti dei civili negli attacchi aerei: "Si è cominciato a dire che sono stati feriti alcuni civili in queste incursioni. Noi non abbiamo dati di questo tipo. Prestiamo molta attenzione al fatto che questi raid siano estremamente precisi e che i bersagli siano esclusivamente postazioni, equipaggiamenti e armi dei gruppi terroristici".



"Damasco non ha chiesto aiuto agli Usa" - Poco dopo Lavrov ha riservato agli Stati Uniti una vera e propria frecciata: "Il governo siriano ha chiesto sostegno militare contro l'Isis alla Russia e non alla coalizione guidata dagli Usa-. Quindi non è esatta l'affermazione di John Kerry secondo cui questa coalizione sta operando in stretta conformità con la Carta dell'Onu, incluso l'articolo 51 che prevede il diritto all'autodifesa collettiva". "Questo articolo - ha spiegato Lavrov -, si applica soltanto nelle situazioni in cui un certo Stato chiede di essere protetto".



L'ambasciatore russo a Parigi: voto tra un anno - Intanto l'ambasciatore di Russia in Francia, Alexandre Orlov, ha dichiarato di sperare in "elezioni libere e sotto controllo internazionale fra un anno in Siria, quando non avremo più a che fare con lo stato islamico".



Il dopo-Isis, per Orlov, passa attraverso "riforme, un dialogo con l'opposizione ed elezioni". Già mercoledì Vladimir Putin in persona aveva chiesto ad Assad di prepararsi a compromessi e al dialogo con le opposizioni.