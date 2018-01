Siria, Ankara: l'esercito turco è entrato nell'enclave curda di Afrin

Prima dell'ingresso delle forze turche ad Afrin, un funzionario di Ankara aveva fatto sapere che stamani la città al confine di Kilis era stata colpita da quattro razzi lanciati dai curdi in Siria. Secondo il governatore Mehmet Tekinarslan, sono stati colpiti due case e un ufficio.



Erdogan: "Termineremo l'offensiva in poco tempo" - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di sperare che l'offensiva lanciata da Ankara termini "in pochissimo tempo". "Se Dio vuole, termineremo questa operazione in brevissimo tempo", ha dichiarato in un discorso a Bursa.



Ma i curdi negano: "Tentativi turchi di infiltrarsi sono stati respinti" - Le forze curde e l'Osservatorio siriano per i diritti umani negano che militari turchi siano entrati nell'enclave di Afrin. I tentativi di Ankara di infiltrarsi sono stati respinti, ha dichiarato Mustafa Bali il portavoce delle forze democratiche siriane, la coalizione a prevalenza curda alleata degli Stati Uniti.