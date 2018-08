Siria, ambasciatore russo agli Usa: "No a raid ingiustificati"

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoli Antonov, durante un incontro con i diplomatici americani ha ammonito il governo Usa contro "un ulteriore ingiustificato e illegale atto di aggressione in Siria". Washington ha avvisato Assad dicendosi pronta a colpire in caso di uso di armi chimiche contro la popolazione. Secondo Mosca, tuttavia, sarebbero i miliziani qaedisti a preparare attacchi chimici per far poi ricadere la colpa su Damasco.