Si era unita all'Isis, poi si era pentita: 17enne viennese uccisa dagli jihadisti

Samra Kesinovic, 17enne austriaca che si era unita alle file dell'Isis, sarebbe stata picchiata a morte dagli jihadisti per aver tentato di fuggire da Raqqa. Iniseme all'amica Sabina Selimovic, di 15 anni, la ragazza era arrivata in Siria l'anno scorso ed era apparsa in diverse foto di propaganda come simbolo delle donne dello Stato Islamico. In seguito le due giovani si erano pentite e stavano cercando di tornare a Vienna.