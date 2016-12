Sgambetto al profugo, reporter ungherese lo denuncia: "Ora lavora"

Aveva fatto lo sgambetto a un rifugiato siriano che stava fuggendo in Ungheria con in braccio il figlio. Aveva chiesto scusa per il suo gesto, ma ci ha evidentemente ripensato. Petra Laszlo , l'operatrice ungherese diventata tristemente nota per aver preso a calci i profughi in fuga, vuole denunciare Osama Abdul Mohsen e il social network Facebook . Motivo? Ora l'uomo "ha un lavoro".

"Questione d'onore" ha detto Petra Laszlo in un'intervista al giornale russo Izvestia. Il 52enne rifugiato siriano, a seguito del video diffuso in rete, ha trovato lavoro come allenatore di calcio in Spagna mentre l'operatrice ungherese è stata licenziata.



E Petra Laszlo se la prende anche con Facebook. Il social network sarebbe reo di non aver cancellato i commenti minacciosi nei suoi confronti mentre ha censurato i gruppi nati in suo sostegno.



L'operatrice ungherese lavorava per un'emittente televisiva online ultranazionalista che vuole tutti i migranti fuori dal Paese. Dopo la diffusione del video che riprendeva Petra Laszlo mentre tentava di far inciampare i profughi e li prendeva a calci, N1TV ha deciso di licenziarla perché "si è comportata in modo inaccettabile".



L'operatrice ungherese è stata accusata di razzismo e contro di lei è in atto un procedimento penale.