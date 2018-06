Sesso in cambio di notizie, nei guai la reporter che rifà "House of Cards"

Già nel 2013 scriveva "Voglio essere come Zoe Barnes". E proprio per aver voluto imitare la reporter di "House of Cards" oggi Ali Watkins, cronista del New York Times, è finita in guai seri. Nella vita vera la giornalista ha avuto una relazione con James Wolfe, ex funzionario responsabile della sicurezza al Senato, da cui avrebbe ricevuto notizie riservate, e il suo giornale ora la mette sotto inchiesta.