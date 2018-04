Scontri a Gaza, salgono a tre i palestinesi uccisi al confine

Secondo un portavoce israeliano, i dimostranti palestinesi ammassatisi al valico di Karni "hanno lanciato ordigni esplosivi, bombe a mano, bottiglie incendiarie e pietre", cercando di appiccare il fuoco dove possibile. I soldati hanno reagito "in base alle regole di ingaggio", ha precisato il portavoce, e hanno impedito il tentativo di infiltrazione.



Secondo il portavoce alle manifestazioni odierne, che avvengono nel quinto venerdì consecutivo, su iniziativa di Hamas, hanno partecipato 10 mila palestinesi, suddivisi in cinque punti di frizione lungo la linea di demarcazione con Israele. In diverse occasioni, ha aggiunto il portavoce, hanno cercato di arrecare danni alla barriera di confine, hanno dato fuoco a pneumatici e hanno lanciato verso Israele aquiloni con oggetti in fiamme, nell'intento di appiccare il fuoco ai campi agricoli vicini.