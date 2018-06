Scandalo pedofilia in Cile, Papa accetta dimissioni di tre vescovi

Papa Francesco, in relazione allo scandalo della pedofilia in Cile, ha accettato la rinuncia del vescovo di Osorno mons. Juan Barros Madrid, e di altri due vescovi, quello di Puerto Montt, mons. Cristian Caro Cordero, e quello di Valparaiso, mons. Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar. Durante l'incontro col Papa in Vaticano il mese scorso, tutti i vescovi cileni si erano dimessi in blocco.