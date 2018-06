Russiagate: altre accuse per Manafort, ex manager di Trump

Il procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul Russiagate ha presentato nuove incriminazioni per Paul Manafort, l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump, e per un suo collaboratore, Konstantin Kilimnik, in entrambi i casi sulla base di accuse per ostacolo della giustizia. Kilimnik è stato inoltre accusato di avere legami con l'intelligence russa, accuse che lui nega.