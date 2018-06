Russia, Putin in Cina per rafforzare legami sotto pressioni Usa

Il presidente russo Vladimir Putin si appresta a volare in Cina per una visita di Stato diretta a sottolineare come le crescenti pressioni degli Stati Uniti stiano di fatto rafforzando i legami tra i due Paesi. Sottolineando la sua stretta relazione personale con il presidente cinese Xi Jinping, Putin ha definito Xi "un partner confortante, un amico stretto e leale". I due Paesi hanno descritto se stessi come i maggiori avversari degli Stati Uniti.